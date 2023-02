Kloten und Wallisellen – Hardwald für Verkehr gesperrt Wegen Forstarbeiten gibt es während vier Tagen auf der Verbindungsstrasse zwischen Kloten und Wallisellen kein Durchkommen.

Das Fahrverbot, das für die Strecke durch den Hardwald sonst an Sonn- und Feiertagen gilt, ist im März für eine ganze Woche in Kraft – mindestens tagsüber von 8 bis 16 Uhr. Dann werden entlang der Verkehrsverbindung zwischen Kloten und Wallisellen Forstarbeiten durchgeführt. Zu diesem Zweck wird die Verbindungsstrasse in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden müssen, wie die Gemeinde Wallisellen mitteilt.

red

