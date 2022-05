Aussichtsturm im Glattal – Hardwald-Turm ist zu ¾ fertig Am Freitag hat der neue Aussichtsturm im Hardwald sein drittes von vier Elementen erhalten. Nun ragt er bereits 30 Meter in die Höhe. Christian Wüthrich

Der Aussichtsturm im Hardwald zwischen Kloten und Wallisellen besteht mittlerweile aus drei je 10 Meter hohen Elementen. Foto: Sibylle Meier

Der zweite grosse Kraneinsatz beim Turmbau Hardwald ist erfolgreich beendet. Via Webcam konnte das Spektakel am Freitag aus der Vogelperspektive beobachtet werden. Allerdings verschwand das 10 Meter hohe Bauteil am Haken des Pneukrans schon bald aus dem Blickfeld.