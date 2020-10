Jagd in Kloten und Wallisellen – Hardwald wird an zwei Tagen komplett abgeriegelt Der hohe Rehbestand im isolierten Waldgebiet zwischen Kloten und Wallisellen muss gezielt reduziert werden. An zwei Jagdtagen im November bleibt der Hardwald deshalb für Velos, Autos und Fussgänger gesperrt. Christian Wüthrich

Die Durchfahrt von Wallisellen (Bild) durch den Hardwald nach Kloten und umgekehrt bleibt am 9. und 23. November tagsüber wegen der Jagd gesperrt. Archivbild: David Baer

Zwischen Kloten und Wallisellen tummeln sich viele Rehe. Inmitten des Siedlungsgebietes, völlig umgeben von Autobahnen, Bahnlinien und Hauptstrassen, liegt da mitten im Glattal der Hardwald. Das rund zwei mal zweieinhalb Kilometer grosse Forstgebiet wird manchmal auch «Central Park» des mittleren Glattals genannt.

Am 9. und am 23. November ist das beliebte Naherholungsgebiet für alle Nicht-Jäger gesperrt. Dann gehört der Wald nur den Waidmännern und -frauen mit ihren Hunden. Wie Walter Demuth, Obmann der Jagdgesellschaft Wallisellen, mitteilt, werden die Wege und Strassen durch das Gebiet an beiden Tagen aus Sicherheitsgründen mit Absperrbändern und Informationstafeln versehen.