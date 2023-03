Nach Bruch mit der Royal Family – Harry und Meghan verlieren britischen Zweitwohnsitz Die abtrünnigen Royals müssen Berichten zufolge das Frogmore Cottage in Windsor räumen. König Charles III. soll das Anwesen seinem Bruder Andrew angeboten haben.

Leben mittlerweile in Kalifornien: Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan. (17. April 2022) Foto: Peter Dejong (Keystone)

Prinz Harry und seine Frau Meghan verlieren Medienberichten zufolge drei Jahre nach ihrem Umzug nach Kalifornien ihren britischen Zweitwohnsitz Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor. Wie die «Sun» und der «Daily Telegraph» am Mittwoch berichteten, hat König Charles III. das Anwesen seinem durch Missbrauchsvorwürfe in Ungnade gefallenen Bruder Prinz Andrew als neues Zuhause angeboten.

Die verstorbene Queen Elizabeth II. hatte das Landhaus Harry und Meghan zur Hochzeit geschenkt. Der Herzog und die Herzogin von Sussex gaben 2,4 Millionen Pfund aus, um es für ihre Bedürfnisse umzubauen. 2020 zogen sie sich offiziell von ihren royalen Pflichten zurück und zogen nach Kalifornien. Den Zeitungsberichten zufolge wurden sie im Januar – wenige Tage nach der Veröffentlichung der vielbeachteten Autobiografie von Prinz Harry – nun aber aufgefordert, Frogmore Cottage endgültig zu räumen.

Ursprünglich ein Geschenk der verstorbenen Queen Elizabeth II. an ihren Enkel und dessen Frau: Das Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor. (Archivbild) Foto: Steve Parsons (PA Images via Getty Images)

Harrys Vater Charles III., der das Königshaus schon lange verschlanken will, hatte im September einen Kassensturz angeordnet. Den Berichten zufolge will er Prinz Andrew seine jährliche Apanage in Höhe von 250’000 Pfund streichen. In diesem Fall könne Andrew sich die hohen Unterhaltskosten für seinen derzeitigen Wohnsitz, die mit 30 Zimmern sehr grosszügige Royal Lodge in Windsor, nicht mehr leisten, schreiben «Sun» und «Daily Telegraph». Als Ersatz habe Charles III. ihm Frogmore Cottage angeboten.

Der Buckingham-Palast wollte sich nicht zu den Berichten äussern. Ein Sprecher von Harry und Meghan war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

AFP/aru

