Adelboden-Sieger Marco Odermatt – Hart am Limit – aber dieses Mal fliessen keine Tränen Der Nidwaldner gewinnt den Riesenslalom-Klassiker am Chuenisbärgli zum zweiten Mal in Folge. Loïc Meillard macht die Schweizer Heimrennen mit seinem 3. Platz perfekt. Marco Oppliger

Freude pur: Marco Odermatt lässt der Konkurrenz am Chuenisbärgli keine Chance. Gerade sein zweiter Lauf ist ein Husarenritt. Foto: Christian Pfander

Als er sich oben zum Start begibt, ist er ahnungslos. Marco Odermatt hat sich längst in seinen Tunnel begeben, in den das ganze Drumherum nicht durchdringt. Dass Henrik Kristoffersen in diesem Moment unten im Zielraum wie ein Löwe brüllt und die Arme in den Himmel streckt, weil ihm eine sehr starke Fahrt gelungen ist, weiss der Nidwaldner nicht. Aber er spürt: Will ich hier gewinnen, muss ich Vollgas geben. So jedenfalls wird er das später erzählen.