Fussball 2. Liga – Hart erkämpfter Auswärtssieg Brüttisellen-Dietlikon überraschte in Wiesendangen mit einem tollen 4:3-Erfolg. red

Sauberes Zusammenspiel. Der Brüttiseller-Dietliker Rémy Weibel (blauer Dress, Nummer 3) gibt den Ball in der eigenen Verteidigung seinem Teamkollegen Arbin Adili (Captain) weiter. Foto: Enzo Lopardo.

Mit einer vorbildlichen Mannschaftsleistung und viel Einsatz gelang Brüttisellen-Dietlikon der zweite Saisonsieg. Wie meinte doch Brüttisellens Mittelfeldmotor Samir Ben Mahfoudh nach der Partie: «Für solche Momente spielen wir Fussball.» Die Unterländer starteten konzentriert und kamen auch zu Möglichkeiten, doch Wiesendangen ging mittels Foulelfmeter in Führung. Doch nur fünf Minuten später war der Ausgleich Tatsache. In der zweiten Halbzeit gingen die Gäste erstmals in der 52. Minute Führung, doch der Ausgleich zum 2:2 kam nur sechs Minuten später.