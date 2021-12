Nach dem WEF auch der Spengler-Cup – Davos leidet unter Absagen Nach dem WEF fällt in Davos jetzt auch noch der Spengler-Cup aus. Restaurants und Hotels kämpfen laut Gastroverband ums Überleben. Cyrill Pinto

Wintersportler machen Pause im Restaurant Weissfluhjoch auf Parsenn, im Skigebiet Davos Klosters: Wegen der Absage des Spengler-Cups und des WEF leidet die Tourismusregion. Foto: Keystone

Nachdem letzte Woche bereits das World Economic Forum (WEF) kurzfristig abgesagt wurde, folgt nun der zweite Anlass: Die Verantwortlichen des Spengler-Cups, des traditionellen Eishockeyturniers zwischen Weihnachten und Neujahr, gaben einen Tag vor dem ersten Spiel die Absage bekannt – erneut ein riesiger Verlust für den Tourismus in Davos.

Tamara Henderson, Präsidentin von Hotel Gastro Davos, dem Verband der Restaurants und Hotels, sagt: Vor allem die so kurzfristige Absage bringt uns arg in Bedrängnis. »Im Minutentakt würden Mannschaften und Gäste nun gebuchte Zimmer stornieren. «Besonders bitter ist die Situation für die Restaurants, die für nächste Woche fix geplant haben und nun wohl auf eingekaufter Ware sitzen bleiben», sagt Henderson. Die Teams von Ambri und Canada hatten bereits ihre Teilnahme am Turnier abgesagt, kurzfristig wurden Ersatzteams organisiert. Doch weil sich 17 Spieler vom HC Davos mit Covid-19 angesteckt haben, verfügte der Bündner Kantonsarzt gestern Samstag die Absage des Turniers.