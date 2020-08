Ende des Haslimärt Niederhasli – Hasli-Drogerie schliesst nach 40 Jahren Die Zeit des Haslimärt neigt sich ihrem Ende zu. Eine Vorbotin dessen: Ende Monat schliesst die Hasli-Drogerie im Dorfzentrum – für immer. Sharon Saameli

Thomas und Käthi Peter haben im November 1981 die Hasli-Drogerie eröffnet. Ende August 2020 ist nun Schluss. Francisco Carrascosa

Noch reihen sich Dutzende Teedosen, Geschenktassen, Tinkturen, Grippemedikamente und Naturkosmetikfläschchen in der Hasli-Drogerie aneinander. Doch allmählich leeren sich die Regale; am 3. August begann in der traditionsreichen Drogerie der Räumungsverkauf. «Schon gut, wenns schnell vorangeht», kommentiert Thomas Peter das sich anbahnende Vakuum. Er und Käthi Peter sind daran, ihr Lebenswerk zu liquidieren.