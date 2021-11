Frauenpower im Bezirk Dielsdorf – Hassattacken im Internet nicht mehr totschweigen Weibliche Werte stärken, aufklären und Hilfe leisten ist das Ziel von BGV Frauenpower des Bezirksgewerbeverbands Dielsdorf. Ein Vortrag zeigt, was möglich ist. Barbara Gasser

Cybergewalt, Diskriminierung und Rassismus im Internet – beim Verein Netzcourage finden Betroffene Gehör. Symbolfoto: Netzcourage

Das neue Netzwerk BGV Frauenpower des Bezirksgewerbeverbands Dielsdorf will Frauen stärken. Leiterin des Netzwerks ist Claudine Fehr. «Wir wollen losgelöst vom Gewerbe alle Frauen ansprechen und die weiblichen Werte in der Gesellschaft stärken», erklärt sie. «Angesprochen sind Frauen in unterschiedlichen beruflichen Positionen, Angestellte, Selbstständigerwerbende, Wiedereinsteigerinnen und vor allem auch Mütter, Hausfrauen und Rentnerinnen.»

Eine Mitgliedschaft bei einem Gewerbeverband sei nicht Voraussetzung, das Einzugsgebiet nicht auf den Bezirk oder den Kanton beschränkt. «Es sind alle willkommen, die sich mit anderen Frauen austauschen und Ideen einbringen wollen.» Anstoss für die Gründung des Netzwerks mit zurzeit rund 30 Mitgliedern habe Michael Ricklin gegeben, Präsident des BGV Dielsdorf. Claudine Fehr ist dort im Vorstand für die Leitung der KMU-Frauen zuständig.