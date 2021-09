Kolumne von Markus Somm - Hat China das Virus selbst fabriziert?

Ist es aus einem Labor entwichen? – Die Wahrheit über den Ursprung des Sars-CoV-2-Virus werden wir wohl nie erfahren. Foto: Keystone

Als vor mehr als einem Jahr erste Berichte erschienen, wonach das Coronavirus womöglich aus dem Labor stammte, ging es nicht lange und zahlreiche Experten bezeichneten diese Idee als Unsinn – und sie taten das so selbstbewusst und geschlossen, dass die Theorie bald wieder verschwand. Dass Donald Trump sie auch vertreten hatte, dürfte deren Tod beschleunigt haben. Wer wollte nur schon erwägen, was der angebliche Feind der Wissenschaft im Weissen Haus für plausibel hielt? Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt damals ein Brief, den Peter Daszak, ein bekannter britisch-amerikanischer Zoologe und Epidemiologe, im «Lancet» veröffentlicht hatte: Er und 26 weitere Naturwissenschaftler wandten sich darin gegen die Labor-These und gingen gar so weit, sie als eine «Verschwörungstheorie» zu «verurteilen».