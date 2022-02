Podcast zum Schweizer Fussball – Hat Degen nach dem Lausanne-Spiel die Trainer zusammengestaucht? Warum musste Patrick Rahmen in Basel gehen? Haben die Young Boys ein Goalieproblem? Was hat der FCZ-Trainer im Wallis gelernt? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es ist die doppelte Rolle rückwärts. Nachdem Patrick Rahmen im Dezember wie ein entlassener Trainer gewirkt hat und danach trotzdem irgendwie begnadigt worden ist, muss er den FC Basel jetzt doch verlassen. Was auf den ersten Blick überraschend wirkt, könnte handfeste Gründe haben, erklärt Oliver Gut in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts.

So soll es nach dem 3:0 gegen Lausanne am Samstag laut geworden sein, als David Degen die Trainergarderobe aufsuchte. So laut, dass bis in die Spielerkabine zu hören gewesen sein soll, wie der Clubmitbesitzer und eigentliche Sportchef des FCB sein Trainerteam zusammenstauchte. «Neuzugang Adam Szalai soll gefragt haben, ob das nach einem Heimsieg üblich sei», erzählt Gut.

Bereits am Samstag soll Assistenztrainer Boris Smiljanic verärgert über Degens Auftreten seinen Rücktritt verkündet haben. Jetzt hat er den FCB nach bloss vier Spielen tatsächlich verlassen.

Ausser dem Erdbeben beim FC Basel sprechen wir in der Sendung über den unbesiegbaren FC Zürich. Wir diskutieren die Frage, ob die Young Boys ein Goalieproblem haben. Und wir reden über sich häufende Einsätze des Videoassistenten in der Super League.

Wann welches Thema besprochen wird

03:35 Die Entlassung von Patrick Rahmen in Basel

14:07 FC Sion - FC Zürich

35:41 Grasshoppers - Young Boys

46:25 Die Transfers des FC Basel

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

