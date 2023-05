Rätsel um angeblichen Drohnenangriff – Hat Kiew wirklich den scharf bewachten Kreml angegriffen? Die Ukraine versteht sich auf den Kampf mit Drohnen, auch auf Feindesland, und hat mehr als genug fähige Spezialkommandos. Doch auch Russland selber könnte hinter dem angeblichen Angriff in Moskau stecken. Florian Hassel aus Belgrad

Noch ist unklar, ob die Videos manipuliert worden sind: Der angebliche Angriff zweier ukrainischer Drohnen auf dem Kreml. Foto: Telegram

Kirilo Budanow, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, ist als Aufseher über ukrainische Kommandoaktionen auch für Drohnenangriffe auf russische Ziele verantwortlich – ob auf der von Moskau besetzten Krim, in Russland selbst oder im Ausland. So dürfte zuletzt etwa ein Drohnenangriff auf ein russisches Treibstofflager in Sewastopol am 30. April das Werk der Männer Budanows gewesen sein, die zum ukrainischen Verteidigungsministerium gehören. Bevor er zum GUR-Chef aufstieg, war Budanow selbst Leiter der GUR-Operationsabteilung. Sein Aufstieg kam, nachdem er als Mitglied eines Spezialkommandos auf der Krim offenbar an der Tötung eines hohen Offiziers des russischen Geheimdienstes FSB im August 2016 beteiligt war.