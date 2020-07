Wegen Einbaus des Deckbelags – Haupstrasse in Rümlang wird gesperrt Die Glattalstrasse in Rümlang wird während fünf Tagen für sämtlichen Verkehr gesperrt. Fabian Boller

In Rümlang kommt es zu einer fünftägigen Vollsperrung. Symbolfoto: Archiv

Die Strassenbauarbeiten an der Glattalstrasse in Rümlang kommen planmässig voran, teilt die kantonale Baudirektion mit. Für die anstehenden Belagsarbeiten muss die Glattalstrasse im gesamten Baubereich aber noch für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Montag, 13. Juli, 5 Uhr, und dauert bis Freitag, 17. Juli, 18 Uhr.

Die Belagsarbeiten erfordern trockenes Wetter. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich die Sperrung auf die nachfolgenden Werktage. Während der Vollsperrung wird der Verkehr grossräumig über die Riedmatt- und

Flughofstrasse umgeleitet. Die Zufahrt zu den Liegenschaften im Baubereich ist über die Gemeindestrassen sichergestellt. Die Umleitung des Veloverkehrs bleibt während der Vollsperrung wie gehabt bestehen.