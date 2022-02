Feuerwehr im Einsatz – Gebäude in Horgen fällt meterhohen Flammen zum Opfer Im Quartier Tannenbach hat am Mittwochabend ein Mehrfamilienhaus Feuer gefangen. Ein Grossaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Verletzt wurde niemand. Daniela Haag Daniel Hitz

Die Feuerwehr kämpfte mit allen Kräften gegen die Flammen an. Foto: André Springer

Im Horgner Quartier Tannenbach geriet am Mittwochabend ein Haus in Brand. Um 19.30 Uhr ging die Meldung bei der Kantonspolizei ein. Die meterhohen Flammen und die Rauchsäule waren weitum sichtbar. Beim Gebäude handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus an der Einsiedlerstrasse an der Grenze zu Oberrieden vis-à-vis von der Neuapostolischen Kirche Horgen. Betroffen war vor allem der Dachstock eines Mehrfamiliengebäudes.

Die Flammen im Horgner Quartier Tannenbach waren weitum sichtbar. Leserfoto Im Dachstock und auf einem Balkon wüteten die Flammen am meisten. Foto: André Springer Eine der Wohnungen direkt unter dem Dach war besonders betroffen. Foto: André Springer 1 / 3

Im Einsatz stand ein Grossaufgebot an Einsatzkräften. Die Feuerwehr konnte die Flammen um zirka 20.30 Uhr unter Kontrolle bringen. Wie die Kapo-Mediensprecherin Carmen Surber gegenüber dieser Zeitung bestätigt, hat es keine Verletzten gegeben. «Wir mussten rund 30 Personen evakuieren», sagt sie. Mehrere Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar, die Brandursache sei derzeit noch unklar, sagt Surber. Die Ermittlungen würden nun aufgenommen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen unterdessen unter Kontrolle bringen. Foto: Daniela Haag Aus dem Dachstock qualmen noch immer dicke Rauchwolken. Foto: Daniela Haag 1 / 2

Mehrere Personen beobachteten am Abend das Geschehen aus der Distanz. Ein Horgner sagt: «Ich habe eine SMS bekommen, dass das Haus eines Bekannten von mir brennt. Ich fuhr sofort los, um zu schauen, ob ich ihm helfen kann.»

Auch Anwohnende haben den Vorfall beobachtet. Ein Nachbar erzählt: «Ich habe laute Sirenen gehört und als ich aus dem Fenster schaute, sah ich meterhohe Flammen aus dem Dach schiessen.» Ein anderer sagt: «Wir haben einen hellen Schein am Himmel gesehen, der zuerst aussah wie ein Abendrot. Die Flammen waren vor lauter Rauch kaum sichtbar.»

