Feuer in Regensdorf – Dachstock eines Mehrfamilienhauses geht in Flammen auf Die Kantonspolizei bestätigt den laufenden Einsatz – nach aktuellem Stand gibt es keine verletzte Personen. UPDATE FOLGT

Eine Rauchsäule beim Eindunkeln – hier hat es gebrannt. News-Scout 20min

Am frühen Freitagabend bricht im Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Regensdorf ein Feuer aus. Weshalb, kann die Polizei noch nicht sagen – es laufen Untersuchungen. Der Einsatz läuft, es stehen diverse Feuerwehren im Einsatz. Nach aktuellem Wissen gebe es keine Verletzte, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Das Feuer brach in der Nähe der Neuen Dällikerstrasse bzw. Kapellstrasse aus. Der Sachschaden dürfte immens sein. Bedingt durch den Brand kam es auch zu Sperrungen von Strassen. So ist die Kantonsstrasse Regensdorf - Würenlos zwischen Regensdorf und Dällikon in beiden Richtungen gesperrt. Dies teilt der TCS auf seiner Seite zum Strassenzustand mit.

Hier brannte das Haus noch. News-Scout 20min

mcp

