Doktor Tanner geht in Pension – Hausarzt schliesst nach fünf Jahrzehnten Praxis in Eglisau Nach fünfzig Jahren intensiver Arbeit als Hausarzt in Eglisau wird Martin Tanner am 15. Juli seine Praxis schliessen. Die Nachfolge ist offen. Ursula Fehr

Martin Tanners weisser Land Rover mit dem «Arzt im Dienst»-Schild war in der Gemeinde fast schon legendär. Foto: Francisco Carrascosa

Schräg gegenüber dem Weierbachhus und angrenzend ans Alters- und Pflegezentrum am Rhein thront die Praxis von Martin Tanner im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses wie ein Adlerhorst. Sie ist mit Schiffsmodellen, Schrauben und Ankern, Leuchttürmen und selbst geschossenen Fotos aus der Bretagne ausgestattet, aber auch mit alten chirurgischen Instrumenten und Requisiten aus der Medizingeschichte.

Die Kombination aus Nautik und Medizin ist nicht zufällig. Denn einerseits verfolgte der langjährige Hausarzt eine Familientradition. Sein Grossvater war Arzt in Neuhausen, die Mutter Ärztin in Lufingen. Anderseits bezeichnet Martin Tanner die Bretagne als seinen Zufluchtsort: «Immer wieder habe ich mit meinem alten VW- Bus die rund 1300 Kilometer abgeklappert, oft auch mit einem Zwischenhalt und meistens allein. Im kleinen Dorf Camaret-sur-Mer fühle ich mich vor allem in der Nebensaison wohl. Stundenlang sitze ich einfach am Meer, fotografiere, sinniere und entspanne mich. Mitten in der Natur zu übernachten, zu picknicken, Leuchttürme zu bewundern und innezuhalten, das tut gut, und eine solche Auszeit von zwei bis drei Wochen habe ich mir zwischendurch immer wieder gegönnt.»