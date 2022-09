Schock für Hausbesitzer – Hausbesitzer erhalten kein Geld wegen Tiefenlager Entschädigt wird beim Bau des Tiefenlagers nur, wer enteignet wird. Verliert ein Haus an Wert, wird nichts bezahlt. Das sorgt für Kopfschütteln. Astrit Abazi

Werden Liegenschaften wie die Neubauten in Neu-Weiach an Wert verlieren? Foto: Balz Murer

800 Millionen Franken. Das ist der Betrag, der für die Gemeinden rund um das Endlager für radioaktive Abfälle in Stadel dereinst in Aussicht gestellt wurde. Die Zahl ist allerdings noch mit grosser Vorsicht zu geniessen: Weder der Betrag dieser finanziellen Abgeltung, noch der Kreis der Empfänger oder gar der Zweck der Gelder sind in Stein gemeisselt. Sondern Teil von Verhandlungen, die noch nicht einmal richtig begonnen haben. Ebenfalls steht noch nicht fest, ob die AKW-Betreiber, die für den grössten Teil aufkommen müssen, diesen überhaupt zahlen werden oder müssen. Dennoch kommt für private Immobilienbesitzende nun aber die erste Ernüchterung. An einer Informationsveranstaltung in Glattfelden hiess es seitens der Behörden, dass Hausbesitzer im Fall eines Wertverlusts der Immobilien keine Entschädigung und auch kein Geld aus der Abgeltung erhalten. Der Verlust wird also nicht kompensiert.