Niederhasli – Hausbesitzer ist mit Beschwerden gegen Betreibungsamt erfolglos Ein mehrjähriger Streit um die Verpfändung eines Niederhasler Doppeleinfamilienhauses endet vor Bundesgericht.

Archivbild: Sibylle Meier

Gleich mit zwei Beschwerden gelangte ein Hausbesitzer aus Oberhasli ans Bundesgericht. Das Betreibungsamt Niederhasli-Niederglatt hatte eine sogenannte Grundpfandverwertung gegen ihn aufgesetzt: Weil er der Forderung eines Unternehmens von insgesamt 917’500 Franken nicht nachgekommen war, hatte das Amt sein Grundstück samt 5,5-Zimmer-Doppeleinfamilienhaus verpfändet.

Selbiger Hausbesitzer beschwerte sich mehrmals beim Bezirksgericht Dielsdorf sowie beim Obergericht des Kantons Zürich – Letzteres schreibt in seinem jüngsten Urteil vom 4. August 2020 von mindestens vier weiteren Verfahren. Auf keine der Beschwerden sind Bezirks- und Obergericht eingetreten. Dem Oberhasler blieb nur der Gang vor Bundesgericht. Doch auch die letzte Instanz tritt nicht auf die Beschwerden ein; beide Urteile sind am Montag publiziert worden.

Grundsätzlich ging es dem Kläger darum, dass der Wert der Liegenschaft neu eingeschätzt werde. Jedoch, so hält das Bundesgericht fest, habe er es verfehlt, sich mit den Stellungnahmen der vorigen Instanzen auseinanderzusetzen. Daher sei auf die Beschwerde nicht einzutreten. Im zweiten Teil geht es um die Beschwerde des Hauseigentümers gegen das Lastenverzeichnis und die Steigerungsbedingungen – hier seien die Vorwürfe an das Betreibungsamt jedoch nicht nachvollziehbar, hält das Bundesgericht weiter fest. Es tritt auch in diesem Fall nicht ein.

Die beiden Fälle vor Bundesgericht kosten den Hausbesitzer je 1000 Franken.

red