Kaffee im Wert von 30’000 Franken verbrannt – Hausbrand in Höri zerstört Kaffeelager Rocco Billo betrieb seinen Kaffeeversand von Höri aus. Nach zwei guten Jahren wollte er nächsten Monat expandieren. Doch der Brand vom Wochenende hat nun sein ganzes Lager und sein Büro vernichtet. Manuel Navarro

Wie Betroffene erzählen, habe das beherzte Eingreifen eines Nachbarn dazu geführt, dass alle neun Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig evakuiert werden konnten. Im abgebrannten Gebäude untergebracht war auch das Lager eines Kaffeeversands. Für Geschäftseigentümer Rocco Billo ist das Feuer eine Katastrophe. Eben erst hatte er für eine Expansion teure Kaffeeautomaten bestellt und im Haus untergebracht, zudem ist sein Lager im Wert von rund 30'000 Franken zerstört worden.

Es war ein Risiko, doch er wagte es. Vor zwei Jahren machte sich der gebürtige Italiener Rocco Billo selbstständig. Er gründete seine eigene Firma, einen Versandhandel für Kaffee. Speziell für Caffè Borbone, eine neapolitanische Marke, die Billo direkt aus Italien importierte.

Das Risiko hatte sich gelohnt. Von Höri aus belieferte Billo immer mehr und mehr Kunden, das Geschäft florierte. Dieses Jahr schliesslich wollte er einen Schritt weiter gehen. In Dübendorf fand er ein kleines Lokal. Per 1. Dezember wollte Billo hier einerseits eine Kaffeestube, aber auch einen kleinen Laden einrichten, wo man die Bohnen und Pads direkt einkaufen konnte, statt nur wie bisher per Bestellung im Internet. Billo bestellte teure, echte Kaffeeautomaten von Caffè Borbone, vergangene Woche wurden sie geliefert. Billo brachte sie in seinem Kaffeelager in Höri unter.