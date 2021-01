Mediothek in Niederweningen – Hauslieferdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität Das Angebot stösst auf grosses Interesse. Wer nicht mehr selber in die Bibliothek gehen kann, bestellt seine Wunschtitel und bekommt sie an die Wohnungstür geliefert. Barbara Gasser

Erika Angst (links) und Sandra Gusset, die Co-Leiterinnen der Mediothek in Niederweningen, bringen bestellte Medien direkt vor die Haustür. Foto: Francisco Carrascosa

«Auch nach dem Bundesratsentscheid vom 13. Januar 2021 ändert sich für die Mediotheken nichts: Wir dürfen offen haben und freuen uns auf Ihren Besuch», heisst es auf der Website der Mediothek Niederweningen. Co-Leiterin Sandra Gusset ist sehr froh, dass sie und ihre Kolleginnen das Angebot weiterhin machen können. «Gerade jetzt ist es doch wichtig, aus einer Fülle von Lesestoff, DVDs und Spielen auszuwählen», sagt sie. Die Bedingungen für einen Besuch in der Mediothek an der Alten Stationsstrasse 1 sind jedoch klar definiert. Es gilt, den Aufenthalt so kurz wie möglich zu halten und weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln gemäss BAG zu befolgen.