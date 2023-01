Immobilienserie – Hauspreise in Bülach haben sich in 20 Jahren verdoppelt Bülach hat eine rasante Entwicklung hinter sich. Die Eigenheimpreise haben sich in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Kaufbare Liegenschaften sind rar geworden. Manuel Navarro

In Bülach-Nord wurde viel gebaut. Trotzdem ist die Leerstandsziffer tief. Foto: Balz Murer (Archiv)

In Bülach ist in den vergangenen Jahren ein neuer Stadtteil entstanden. Mit dem Glasi- und dem Guss-Areal wurden innert kurzer Zeit zwei ganze Quartiere aus dem Boden gestampft. Kein Wunder, ist das Bevölkerungswachstum in der Bezirkshauptstadt deutlich grösser als im restlichen Kanton: 2,5 Prozent Zunahme pro Jahr über die letzten fünf Jahre hinweg. Zum Vergleich: Der kantonale Durchschnitt liegt bei 1 Prozent.