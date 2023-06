Wallisellen – Haussanierung an der Herzogenmühle brachte Mehrkosten 192’000 Franken mehr als erwartet hat die Sanierung der Liegenschaft an der Herzogenmühle 28 gekostet. Insgesamt waren es rund 2,92 Millionen.

Für die Sanierung der Liegenschaft Herzogenmühle 28 hat der Gemeinderat in den Jahren 2017 bis 2019 Kredite für das Vorprojekt und die Projektierung sowie einen Baukredit in der Höhe von insgesamt rund 2,73 Millionen Franken genehmigt. Das Sanierungsprojekt ist mittlerweile abgeschlossen, wie es in einer aktuellen Mitteilung des Stadtrates heisst. Die sanierten Wohnungen sind vermietet und bewohnt. Die Bauabrechnung mit Kosten in der Höhe von rund 2,92 Millionen Franken und damit mit Mehrkosten von rund 192’000 Franken liegt vor. Das sind 6,33 Prozent mehr als budgetiert. In der Kreditabrechnung ist keine Teuerung enthalten. Bei der Ausführung der Bauarbeiten mussten Mehrkosten wegen technischer Details und Schimmelbefall in Kauf genommen werden, die in der Projektierungsphase nicht festgestellt worden waren. Zudem haben ein Rechtsmittelverfahren im Vergabewesen sowie notwendig gewordene Änderungen in der Umgebungsplanung zu nicht erwarteten Kosten geführt. Der Stadtrat hat die Kreditabrechnung mit den ausgewiesenen Mehrkosten genehmigt. (red)

red

