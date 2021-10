Lässt sich nicht immer verhindern – Hauswart hat Schule um 40’000 Franken betrogen Über mehrere Jahre blieben die kriminellen Machenschaften des Hauswarts in einer Unterländer Gemeinde unbemerkt. Jetzt wurde er bestraft. Flavio Zwahlen

Der Hauswart einer Schule machte mit dem Inhaber einer Reinigungsfirma gemeinsame Sache. Sie betrogen die Gemeinde um insgesamt 40’000 Franken. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

17 Jahre war der Beschuldigte als Hauswart in einer Unterländer Gemeinde tätig. Dabei war er befugt, innerhalb des Budgets Aufträge zu erteilen und Rechnungen zu visieren. Dies nutzte er schamlos aus. Er schlug dem Inhaber einer Reinigungsfirma vor, gemeinsame Sache zu machen. Konkret übernahm das Unternehmen die Reinigungsarbeiten der Schule und verrechnete dabei zu viele Stunden respektive zu hohe Kosten. Den Mehrbetrag teilten der Inhaber und der Hauswart danach untereinander auf. In einem Zeitraum von etwas mehr als drei Jahren ertrogen sie so 40’000 Franken.