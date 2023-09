Hautklinik Dermis Bülach – Sie wollte Künstlerin werden und betreibt nun vier Kliniken Seit zehn Jahren gibt es die Dermis-Hautklinik in Bülach. Inzwischen beschäftigt Gründerin Sabine Bruckert 62 Mitarbeitende an vier Standorten. Daniela Schenker

Die Dermis-Hautklinik in Bülach besteht seit 10 Jahren. Auch an anderen Standorten wurden Praxen eröffnet.

Foto: Sibylle Meier

Sabine Bruckert nimmt sich für das Interview mit dieser Zeitung viel Zeit. Das erstaunt, denn die Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, Allergologie, Ästhetische Medizin und Dermatochirurgie ist nicht nur Ärztin, sondern auch Unternehmerin, Ehefrau und Mutter dreier Kinder. Vor zehn Jahren gründete sie ein Einzelunternehmen an der Schaffhauserstrasse in Bülach. «Ich war die einzige Ärztin und beschäftigte zusätzlich zwei medizinische Praxisassistentinnen. Termine wurden noch via Papieragenda vergeben.» Seit 2017 wird die Praxis offiziell unter dem Namen Dermis-Klinik geführt.