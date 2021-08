Comedian mit neuem Programm auf Tour – Hazel Brugger lässt alles raus Die Schweizer Ausnahmekomikerin gastiert in der Schweiz. Im neuen Stück sagt sie, wie man am besten auf Fotos von hässlichen Babys reagiert. Andreas Tobler

Schätzt es, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Kopf selbst halten können: Comedian Hazel Brugger. Foto: PD

Gegen das Label, sie sei die böseste Frau der Schweiz, hat sie sich zuletzt zu wehren begonnen. Zu lange haftete es ihr an – als zu einschränkend empfand sie es.

Aber allfällige Bedenken, sie habe sich grundsätzlich verändert, sie sei irgendwie sanfter oder langweiliger geworden, räumt Hazel Brugger an diesem Abend, an dem sie in Zürich ihr neues Bühnenprogramm spielt, ziemlich bald aus – mit einem Sorry an alle, die dachten, «jetzt ist sie Mami, jetzt muss sie ja viel netter sein», wie sie selbst sagt.

Wohlfühlhumor mit blitzenden Bösartigkeiten

Tatsächlich ist Hazel Brugger seit fünf Monaten Mutter einer Tochter. Auf Instagram hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet. Also da, wo Promis wie sie solche Neuigkeiten publik machen. Aber an ihrem Groove, dass sie sich vom blossen Wohlfühlhumor mit blitzenden Bösartigkeiten – und einer Schonungslosigkeit sich selbst und anderen gegenüber – abhebt, hat sich nichts geändert.