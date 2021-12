Eishockey: Corona-Fälle häufen sich – HCT muss Spiel gegen Kloten verschieben In der Swiss League können alle Partien von Dienstag nicht ausgetragen werden. Auch der EHC ist davon betroffen. Mehrere Spieler von Gegner Thurgau wurden positiv auf Covid-19 getestet. Dominic Duss

Auch das Gastspiel der Klotener (am Puck Robin Figren) muss verschoben werden: Der EHC kann wegen positiven Corona-Fällen im HC Thurgau nicht wie geplant in Weinfelden antreten. Foto: Raisa Durandi

Nach dem Spengler-Cup in Davos erwischt es nun auch den Meisterschaftsbetrieb der Swiss League. Swiss Ice Hockey meldet, dass alle für Dienstag angesetzten Spiele in der zweithöchsten Liga wegen positiven Corona-Fällen in mehreren Clubs verschoben werden müssen.

Auch der EHC Kloten ist davon betroffen. Der Tabellenzweite wäre um 18 Uhr in Weinfelden gegen den HC Thurgau angetreten. Doch aufgrund mehrerer positiver Fälle sowie weiteren kranken Spielern und noch ausstehenden Testergebnissen in der Mannschaft der Ostschweizer kann die Partie nicht durchgeführt werden.