Zeitreise ins Jahr 1932 – Heftige Explosion zerstörte Haus in Stadel Zwei Arbeiter wollten Feuer in einer Schmiede in Stadel entfachen. Dabei kam es zu einer Detonation. Die beiden Männer stürzten dabei in den Keller. Thomas Mathis

Zur Explosion kam es an einem Morgen kurz nach 6 Uhr. Foto: Kantonspolizei Zürich

Die schwere Explosion wurde auch in den umliegenden Dörfern gehört, heisst es unter dem Titel «Unglücksfälle und Verbrechen» in der Abendausgabe der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 5. April 1932. Am frühen Morgen desselben Tags war es in einer Schmiede in Stadel bei Niederglatt zu einer Detonation gekommen. Die Polizeimeldung zeichnet das Geschehen detailliert nach. Und das Bild, das die Kantonspolizei kürzlich im Rahmen von Rückblenden auf Fälle aus der Vergangenheit veröffentlicht hat, zeigt das schiere Ausmass.