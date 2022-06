Unwetterwarnung der Alarmstufe Rot – Heftige Gewitter ziehen über den Kanton Jura und Basel hinweg Ein Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen ist laut SRF Meteo in den letzten Stunden über den Jura und Basel hinweggezogen.

Über der Region Basel war der Himmel teilweise taghell erleuchtet, es blitzte in sehr kurzen Abständen. 20Min/News-Scout

Es bestehe grosse Unwettergefahr, teilte Meteocentrale am frühen Montagmorgen mit. Die Front komme aus Südwest und bewege sich mit eine Geschwindigkeit von 79 Kilometern pro Stunde in nordöstlicher Richtung. Der Schwerpunkt befinde sich in Alle in der Region Ajoie.

Dort sind laut SRF Meteo Hagelkörner mit einem Durchmesser von 3 bis 5 Zentimeter gemeldet worden. Einen Rekord verzeichnete Fahy im Bezirk Pruntrut JU. Um Mitternacht fiel dort innert 10 Minuten 20,5 Millimeter Regen. Seit den automatischen Messungen 1981 wurden dort noch nie so hohe Regenmengen innert so kurzer Zeit registriert.

Das Hagelgewitter sorgte für einen Temperatursturz und bedeckte grossflächig Böden und Gärten. 20Min/News-Scout

Die Gewitterzelle zog anschliessend weiter nach Basel und in die deutsch-französische Grenzregion. Meteocentrale gab eine Warnstufe violett heraus. Das ist die höchste Alarmstufe, die vor einem extrem starken Unwetter warnt. Der Schwerpunkt befindet sich in Hégenheim.

Während in der Nordwestschweiz laut SRF Meteo Starkregen und Hagel einen Temperatursturz auf rund 15 Grad brachten, war es im Urner Reusstal, im Glarnerland und im Rheintal mit kräftigem Föhn noch zwischen 27 und 29 Grad warm.

SDA/sys

