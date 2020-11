Beraterwechsel oder kein Vertrag – Heftige Vorwürfe gegen neuen GC-Funktionär Berisha Shqiprim Berisha, Managing Director bei GC, soll Spieler unter Druck setzen, sich einer anderen Agentur anzuschliessen. Zwei Junioren trainieren bereits beim FCZ. Marcel Rohner

Muss sich ernsthaften Vorwürfen stellen: Shqiprim Berisha, hier zwischen Samuel Haas (links) und Adrian Fetscherin (rechts). Foto: PD

Die Vorwürfe gegen GC-Managing-Director Shqiprim «Jimmy» Berisha sind happig. Er soll Junioren zu einem Beraterwechsel gezwungen haben, das schreibt ein Vater eines Spielers, das Schreiben liegt dem «Blick» vor. Wörtlich steht darin, dass dem Vater mitgeteilt wurde, sein Sohn würde nur Karrierechancen und Chancen auf einen Vertrag bei GC haben, wenn er den Berater wechsle.

Weiter schreibt der Vater, dass sein Sohn Labinot Bajrami schliesslich suspendiert worden sei, mit ihm noch ein weiteres Talent, «mit dem Verweis auf eine Anordnung von Shqiprim Berisha». Bajrami, seit einem Jahr bei GC, und Bleon Xhemaili, bereits seit acht Jahren dabei, trainieren darum beim FC Zürich. Ab der kommenden Rückrunde sollen die beiden Schweizer U-16-Nationalspieler auch dort spielen.

Unklar ist, welches Interesse Berisha mit diesem Beraterwechsel verfolgt. Offenbar wollte er die Spieler dazu überreden, sich der Agentur Sports Family Office anzuschliessen. Deren Inhaber heisst Leonard Berisha, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, ist nicht bekannt. Von Seiten der Eltern heisst es im «Blick», Leonard wäre Shqiprims Strohmann. Shqiprim Berisha habe Leonard Berisha seine Mandate als Spielerberater übergeben, bevor er bei GC zum Managing Director wurde.

Berisha gehört zur neuen Führung der Grasshoppers, gemeinsam mit Samuel Haas leitet er die Geschicke im Hintergrund, er ist auch Mitglied der Geschäftsleitung. Der Fall schlägt nun hohe Welle, so sollen sogar Schlichtungsgespräche zwischen den Eltern der Spieler und den GC-Besitzern aus China stattgefunden haben. Offenbar ohne Erfolg. Das Schreiben von Bajramis Vater geht an Vizepräsident Andras Gurovits.

Der Club selbst hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäussert, er kündigt aber an, dass er das am Dienstag per Communiqué tun wird.