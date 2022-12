Erste Flocken – Heftiger Schneefall im Flachland – Eisglätte auf den Strassen Nun hat die weisse Pracht auch die tiefen Lagen erreicht. In Bern, Solothurn und anderen Regionen ist der erste Schnee gefallen.

Noch ist unklar, wie viel Schnee im Flachland liegen bleibt. (Archivbild) Tamedia AG/Nicole Pont

Zwei Tiefdruckgebiete bestimmen in den nächsten Tagen das Wetter in der Schweiz. Diese bringen laut MeteoNews winterliche Verhältnisse. In der Nacht auf Freitag hat es nun in Bern und Solothurn zum ersten Mal in diesem Winter geschneit.

Wie unser Reporter vor Ort berichtet, hat es in der Stadt Bern gegen 2 Uhr sehr heftig geschneit. Auf Bildern ist der Bahnhof Bern im Schneegestöber zu sehen. Auch sind bereits die ersten Autos vom Schnee bedeckt.

SRF Meteo hat ein Video aus Solothurn getweetet, auf dem ebenfalls Schnee zu sehen ist.

Der Schneefall hat in der Nacht zuerst in der Romandie eingesetzt. Danach haben sich die Niederschläge leicht nach Osten ausgeweitet. Gemäss MeteoNews wird es am Freitagmorgen in der Zentral- und Ostschweiz noch trocken bleiben. Östlich der Region Schaffhausen-Zürich-Luzern werde am Freitag nur sehr wenig oder kein Schnee fallen.

Der Schnee dürfte auch in tiefen Lagen auf den Strassen liegenbleiben, weshalb MeteoNews warnt, mehr Zeit für den Berufsverkehr einzuplanen.

Nach diesem ersten Schub kommt am Samstag dann gemäss dem Wetterblog von MeteoNews ein zweiter, der bis Sonntagmittag etwas Schnee bringt. In einem Tweet kündigt der Wetterdienst die Schneemengen bis zur Nacht auf Montag an:

Ausser im Südtessin soll es überall etwas Neuschnee geben. Im Mittelland ist mit fünf bis zehn Zentimeter zu rechnen, in der Nordwestschweiz soll es weniger sein. In den Bergen sind bis zu 50 Zentimeter zu erwarten.

chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.