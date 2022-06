Unwetter in der Region – Heftiges Gewitter überflutet Strassen und beschädigt Dächer Das heftige Gewitter vom Dienstagabend hat in der Region Winterthur Schäden angerichtet. Es kam zu mehr als 40 Feuerwehreinsätzen. UPDATE FOLGT

Eine kräftige Gewitterzelle hat sich am Dienstagabend über der Region Winterthur ausgetobt. Foto: Bruno Walser (Symbolbild)

Der Gewitterzug vom Dienstagabend hat in der Region Winterthur offenbar teils erhebliche Schäden angerichtet. Wie die Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich (SRZ) mitteilt, kam es zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr zu rund 40 Feuerwehreinsätzen in dieser Region.

Das Gewitter brachte starken Regen und Sturmböen. Gemäss SRZ kam es zu überfluteten Strassenzügen und Gebäuden. Die heftigen Winde beschädigten Dächer und Bäume. Zudem prasselten Hagelkörner vom Himmel, die mancherorts Schäden an Feldern anrichteten.

Ein Leser berichtet von fast zentimetergrossen Hagelkörner in Henggart und in Aesch wurden Ziegel durch den Hagel beschädigt. Etwas weiter südlich traf es erneut den Lantig. Ein Maisfeld wurde vom Hagel zerstört. Vor nur elf Monaten traf ein «Downburst» dieselbe Region stark – dieses Mal dürfte es aber deutlich weniger schlimm gewesen sein als am 13. Juli 2021.

Zentimetergrosse Hagelkörner in Henggart… Foto: Leserbild …zerstörte Dächer in Aesch… Foto: Markus Brupbacher Die Zelle zog weiter über Hünikon und Hettlingen. Foto: Markus Brupbacher.

Videos und Bilder, die auf den Sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigen die Intensität des Unwetters.

Böen über 100 km/h

Am stärksten betroffen war die Region nördlich der Stadt Winterthur sowie das Grenzgebiet zwischen den Kantonen Zürich und Thurgau. Die auf dem Messnetz von Meteo Schweiz im Bereich des Gewitterzugs verzeichneten Böen waren beachtlich: In Aadorf wurden gegen 22 Uhr rund 80 km/h gemessen, in Schaffhausen waren es mehr als 100 km/h.

Entwarnung gibt es derweil aus Wiesendangen. Dort fand an den letzten beiden Wochenenden das Rgionalturnfest statt – die grossen Festzelte standen noch immer und sie stehen noch, wie ein Augenschein vor Ort zeigt.

Die Turnfestzelte haben den Sturm überstanden. Foto: Jonas Gabrieli

Kleine, heftige Zelle

Die Zelle war offenbar relativ klein. In Winterthur Sennhof hat es nicht einmal geregnet und die Feuerwehr Weinland, zuständig für die Gemeinden Marthalen, Ossingen, Rheinau und Truttikon sowie Neunforn (TG), hatte keinen Einsatz zu verzeichnen.

Ein Screenshot des Radars von gestern Abend zeigt die relativ kleine Zelle.

