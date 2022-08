Zeitreise ins Jahr 1953 – Heidi und Geissenpeter fliegen werbewirksam nach Amerika Ein Jahr nachdem der Film «Heidi» in die Schweizer Kinos gekommen war, wurden die jungen Hauptdarstellenden auf eine Werbetour nach New York geschickt. Daniela Schenker

Vor dem Abflug in Kloten nehmen «Heidi» und «Geissenpeter» Abschied von den Filmziegen Archivfoto: Keystone

Vor 70 Jahren kam die erste deutschsprachige Verfilmung des Kinderbuchklassikers «Heidi» von Johanna Spyri in die Kinos. Zwar war der Stoff bereits 15 Jahre zuvor mit Shirley Temple verfilmt worden. Der US-Version war aber kein grosser Erfolg beschieden. Noch heute gilt der Schwarzweissstreifen von 1952 der Produktionsfirma Praesens-Film als beste Umsetzung des Buches. In den Zürcher Kinos lief er über vier Monate. Auch in Deutschland und Österreich flimmerte er über die Leinwand. In der Rolle der jungen Hauptfiguren waren Elsbeth Sigmund aus Kemptthal (Heidi) und Thomas Klameth aus Küsnacht (Geissenpeter) zu sehen. Als Alpöhi stand Heinrich Gretler vor der Kamera. Für beide Kinder war es die erste Schauspielerfahrung. Sie wurden für ihre Rollen aus mehreren Tausend Bewerberinnen und Bewerbern ausgesucht.