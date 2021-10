Spatenstich in Rümlang – Heilpädagogische Schule erhält eine Heimat Lange waren die Schulzimmer der Heilpädagogischen Schule auf verschiedene Gebäude verteilt. Jetzt wurde mit dem Bau für ein eigenes Schulhaus begonnen. Renato Cecchet

In Rümlang wurde mächtig geschaufelt. Beim Spatenstich für die Heilpädagogische Schule waren dabei (v.l.n.r.): Simon Stoll, Saskia Frater, Manolo Rohrbach, Beatrix Jakob, Oliver Stotz, Barbara Altorfer, Roland Schiesser, Beat Gitz, Stephan Mäder, Denise Bauer, Richi von Rotz und Volker Bienert. Foto: Balz Murer

Die Heilpädagogische Schule (HPS) für Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen ist eine gemeindeeigene Sonderschule mit Mittagsbetreuung, anerkannt und bewilligt durch das Volksschulamt des Kantons Zürich. Im Bezirk Bülach steht die HPS in Winkel, für die Kinder des Bezirks Dielsdorf seit 60 Jahren in Rümlang.

Während die Winkler HPS über ein eigenes Schulgebäude verfügt, ist das in Rümlang nicht so. Die 30 Schülerinnen und Schüler der HPS sind bis jetzt in fünf Zimmern der Primarschule Rümelbach eingemietet. Eine unbefriedigende Situation. Denn einerseits musste die HPS innerhalb der Primarschule immer mal wieder von einem Zimmer in ein anderes umziehen. Andererseits wird der Raum allgemein knapp, weil die Schülerzahl in Rümlang durch Neuzuzüger-Familien ansteigt, dies sicher noch für die nächsten zwei Jahre. «Es wird eng im Rümelbach, wir brauchen für die HPS eine eigene Lösung», erklärt Stephan Mäder, in der Primarschulpflege zuständig für die Liegenschaften.