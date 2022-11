Bauten vielleicht schützenswert – Heimatschutz verhindert neuen Dorfplatz von Wil Neue Mehrfamilienhäuser, ein Dorfplatz und eine Tiefgarage im Dorfkern sollten in Wil entstehen. Nun wurde die Baubewilligung wegen eines Rechtsstreits aufgehoben. Manuel Navarro

An der Dorfstrasse in Wil stehen zwar viele Wohnhäuser, die Gemeindeverwaltung und auch ein Restaurant. Doch ein Dorfplatz fehlt. Dies hätte sich durch ein Bauprojekt ändern sollen. Foto: Balz Murer

Jahrelang hatte man in Wil an der Idee eines neuen Dorfplatzes getüftelt. Vergangenes Jahr sah es gut aus. Für das Dorf bot sich die Gelegenheit, sich an einem privaten Bauprojekt neben dem Gemeindehaus zu beteiligen. Dadurch sollte nicht nur der lang ersehnte Dorfplatz entstehen, sondern auch eine Terrasse für das Restaurant Sternen. Als besonders günstig erwies sich, dass das private Bauprojekt auch eine Tiefgarage im Dorfzentrum vorsah. Durch die finanzielle Beteiligung der Gemeinde sicherte sie sich Parkplätze darin. Die Bevölkerung stimmte dem Projekt im Dezember 2021 zu. Und im März dieses Jahres erteilte der Gemeinderat die Baubewilligung.