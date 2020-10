Eishockey: Absage in der MSL – Heimspiel des EHC Bülach fällt aus Die Eisbären können heute Mittwochabend um 20 Uhr in der Hirslen nicht gegen Chur antreten. Der Grund: im Team des Gegners Chur kam es zu Covid-19-Verdachtsfällen. Peter Weiss

Trainer Ramon Schaufelberger muss sich in Geduld üben: Heute Abend kann er seine Spieler nicht zum nächsten Sieg in der Meisterschaft der MSL führen. Das Heimspiel gegen Chur wird verschoben. Foto: Leo Wyden

Gemäss der Homepage des EHC Chur, der heute in der MSL in der Bülacher Eishalle Hirslen gastieren sollte, ist es in seinem Fanionteam am Dienstag zu mehreren Fällen mit Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gekommen. Da die Testergebnisse der betreffenden Spieler noch ausstehen, habe der kantonsärztliche Dienst Graubündens einen vorsorglichen Spielestopp angeordnet. Daher können die Bündner nicht zum Auswärtsmatch in Bülach antreten. Einen neuen Matchtermin hätten beide Vereine noch nicht festgelegt, verriet Bülachs Sportchef Robert Jansa.