Ausstellung – Heimspiel für Eglisauer Künstlerin Die in Eglisau aufgewachsene Künstlerin Andrea Heller zeigt ab dem 19. Februar in der Galerie am Platz Bilder und Objekte aus ihrem aktuellen Schaffen. Galerie am Platz

Andrea Heller (1975) ist in Eglisau aufgewachsen, absolvierte nach dem Vorkurs an der Schule für Gestaltung eine Grafiklehre und studierte dann Bildende Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und an der Hochschule der Künste in Zürich. Sie lebte mehrere Jahre in Paris und wohnt heute mit ihrer Familie in Evilard. Ihr Atelier ist in der Bieler Altstadt. Ihre Werke werden in Museen und Galerien im In- und Ausland gezeigt und sind in vielen Sammlungen vertreten. Grosse Beachtung fand ihre umfassende Einzelausstellung 2019 im Kunsthaus Centre d'art Pasquart in Biel/Bienne, zu der auch ein Katalog erschienen ist.

Formen und Erscheinungsbilder in Landschaft und Natur

Andrea Hellers Kunst wurzelt in der Zeichnung, wächst von dort ins Objekt und in den Raum. Sie entwickelt ihre Arbeit in einem medial breiten Repertoire. Die Zeichnungen, Malereien und Objekte aus Keramik, Glas oder Gips entstehen laufend in Serien, denen unterschiedliche, thematisch angelegte Untersuchungen zu Grunde liegen. Dabei interessieren sie Formen und Erscheinungsbilder in Landschaft und Natur, die durch das Einwirken des Menschen – dem wichtigsten Einflussfaktor auf die unterschiedlichen Prozesse der Erde – sichtbar werden. Insbesondere gebaute Strukturen beschäftigen sie. Meist zeigen sich in den Werken hybride Gebilde, die mehrschichtig zu lesen sind und eine gewisse Partizipation verlangen. Demnach geht es immer auch um die eigene Wahrnehmung und um die Frage, von wo aus wir wie agieren und in welche Wechselwirkungen wir verstrickt sind.

In der Galerie am Platz in Eglisau zeigt Andrea Heller Tuschezeichnungen, Keramikobjekte und eine speziell für diese Ausstellung erarbeitete Serie von neuen Glasobjekten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.