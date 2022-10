Sophie Frei (17) feiert – Heimweh-Eglisauerin ist im Halbfinal von «The Voice of Germany» Mit der Ballade «All I Want» von Olivia Rodrigo hat sich Sophie Frei ins Halbfinale gesungen. Ein grosser Erfolg für die jüngste Sängerin bei «The Voice of Germany». Ursula Fehr

Sophie Frei hat bei «The Voice of Germany» einmal mehr überzeugt. Die 17-Jährige mit Wurzeln in Eglisau hat damit die Halbfinals erreicht. Foto: ProsiebenSat 1/Claudius Pflug (zvg)

Die Emotionen sind Sophie Frei anzuhören. «Es ist schon ein überwältigender Moment, diese Entscheidung, getragen von Erleichterung und Freude, aber auch Wehmut, dass es nun zur Trennung kommt. Immerhin haben wir zusammen tagelang geübt und haben uns dabei sehr gut verstanden», erzählt sie überglücklich. Jetzt denkt sie schon ans Feiern und Kofferpacken. Denn: Trotz starker Konkurrenz mit der 19-jährigen Yaroslawa Yasya aus der Ukraine und dem deutschen Influencer Chris haben Sophies Gesangskünste und Emotionen ihren Coach Rea Garvey erneut überzeugt. Er will deshalb in einer Woche mit ihr ins Halbfinale ziehen. «Wir haben heute Abend wiederum im Münchner Kindl an der Playa de Palma (Mallorca) bei einem kleinen Fest die Sing-offs geschaut, und am Sonntag fliege ich nach Berlin, um mich für das Halbfinale vorzubereiten», sagt Frei zu ihrem jüngsten Erfolg und zur nahen Zukunft.