Voice of Germany – Heimweh-Eglisauerin Sophie Frei ist am Freitag live im Halbfinale Am Freitagabend entscheidet sich, ob Sophie Frei bei der Sat-1-Show Voice of Germany ins Finale kommt. Sicher ist: Sie braucht dazu die Hilfe des Publikums. Ursula Fehr

Sophie Frei bei «Voice of Germany». Jetzt folgt das Halbfinale. Foto: ProSieben/Sat 1, Claudius Pflug

Am Freitag, 28. Oktober, wird um 20.15 Uhr auf Sat 1 live das Halbfinale von «The Voice of Germany» ausgestrahlt. Mit dabei ist auch die 17-jährige Heimweh-Eglisauerin Sophie Frei. Und die jüngste aller Teilnehmenden will ins Finale.

Wiederum hat Frei im Team des Coachs Rhea Garvey mit den Sängern Tammo und Jan aus Deutschland starke Konkurrenz. Wird es erneut klappen wie in den Sing-Offs, wo Sophie mit ihrer Interpretation der Ballade

«All I Want» der jungen, weltbekannten Sängerin Olivia Rodrigos nicht nur ihren eigenen Coach, sondern auch Marc Forster überzeugen konnte?

Das Publikum bestimmt, wer weiterkommt

Im Halbfinale bestimmt nicht mehr der Coach, sondern das Publikum, wer weiterkommen soll. Deshalb ist es für Sophie wichtig, dass sie, die mit ihrer Familie seit fünf Jahren in Mallorca lebt, auch in der Schweiz ihre Fans hat. Denn hier – genau gesagt in Eglisau – hat sie ja ihre Kinderjahre verbracht und ihre ersten gesanglichen Erfolge in einem Kindermusical und im Kinderchor des Opernhauses Zürich erreichen können. Sie hofft nun natürlich, dass sie auch bei uns per Telefon, SMS oder auf der Joyn-Me-App unterstützt wird.

Sophie hat intensive Wochen hinter sich, reich gefüllt mit Schule, Musik und Sport. Seit einigen Tagen bereitet sie sich in Berlin auf das Halbfinale vor, auch hier unterstützt von ihrer Familie. «Für mich ist dies ein grosser Traum, der nun Schritt für Schritt in Erfüllung geht. Auf der Bühne zu stehen und das Publikum mit meinem Song zu begeistern.»



