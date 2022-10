Schon fünf Kandidaturen – Heiss begehrter Platz im Gemeinderat Hüntwangen In Hüntwangen ist ein Platz im Gemeinderat frei, und fünf wollen ihn. Es könnten sogar noch mehr werden. Martin Liebrich

In Hüntwangen stehen Wahlen an. Foto: Michael Caplazi

Am 24. August verschickte der Gemeinderat Hüntwangen die Mitteilung, dass Heidi Schnyder aus der Behörde zurücktritt. Und zwar per Ende Jahr. Am 27. November wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die Vorsteherin der Bereiche Hochbau und Landwirtschaft gewählt. Und bereits jetzt steht fest, dass es bei dieser Wahl eine stattliche Auswahl geben wird.