Wie uns das Wetter beeinflusst – Heisse Flirts und durchgebrannte Sicherungen Der Sozialpsychologe Nicolas Guéguen hat untersucht, was Anmache mit Sonnenschein zu tun hat – und warum Menschen bei hohen Temperaturen die Kontrolle verlieren. Nadja Pastega

Im Sommer steigt die Lust auf ein romantisches Abenteuer. Foto: Plainpicture

Wer einen Flirtversuch starten will, sollte zuerst den Wetterbericht konsultieren. Sonnig und mild? Gute Erfolgschancen. Bewölkt? Eher vertagen. Das zumindest legt ein Feldversuch nahe, der in zwei französischen Städten durchgeführt wurde. Der Sozialpsychologen Nicolas Guéguen schickte fünf attraktive junge Männer im Alter von 20 Jahren auf die Pirsch, um in Fussgängerzonen 18- bis 25jährige Frauen anzusprechen. Ziel: Ihre Telefonnummern ergattern.