Ratgeber – Heisse Tipps für kalte Tage Der Winter stellt Autofahrer vor einige Herausforderungen. Mit diesen Tipps kommen Sie besser durch den Winter. Elfriede Munsch

Schnee und Eis sind nicht nur während der Fahrt gefährlich, sie können auch Materialschäden verursachen. Bild: SP-X

Schnee und eisige Kälte sorgen auch in diesem Winter für Probleme im Strassenverkehr. Gerade Autofahrer bekommen das zu spüren: Wenn das Thermometer Temperaturen unter 10 Grad und tiefer anzeigt, kommen Autos und ihre Besitzer schnell in Schwierigkeiten. Grundvoraussetzung sind natürlich gute Winterreifen – die Faustregel besagt, dass man sie von Oktober bis Ostern aufziehen soll. Was gibt es sonst noch zu beachten? Hier sind vier Tipps, wie man besser durch den Winter kommt.

Autotür lässt sich nicht öffnen

Auto per Fernbedienung oder über die Zentralverriegelung öffnen, einmal am Türgriff ziehen und einsteigen: Diese Routinehandlung funktioniert im Winter nicht immer, denn bei klirrender Kälte lässt sich oft die Tür nicht mehr öffnen. Was nun? Zunächst gilt es, die Ursache dafür herauszufinden. Hört man das Entriegeln der Zentralverriegelung beziehungsweise lässt sich der Schlüssel im Schloss umdrehen und bleibt die Tür aber trotzdem zu? Dann sind die Türdichtungen festgefroren. Wichtig: niemals mit Gewalt versuchen, die Tür aufzuziehen. Reissen die Türdichtungen, wird es teuer. Zunächst kann man versuchen, über eine andere Tür ins Fahrzeug zu gelangen und dann von innen die Fahrertür vorsichtig aufzudrücken. Gelangt man nicht ins Innere des Fahrzeugs, empfehlen Experten, gegen die gefrorene Autotür zu drücken. So kann sich das Eis aus den Zwischenräumen der Dichtungen lösen. Auch leichtes Klopfen gegen das Türblech kann helfen.

Helfen diese Massnahmen nicht, kann man auf die Unterstützung von warmem Wasser setzen. Auf etwa 50 Grad erwärmtes Wasser (kochendes Wasser beschädigt den Lack!) wird vorsichtig rund um den Türrahmen gegossen. Hat sich die Tür öffnen lassen, ist es wichtig, die Türinnenseite und die Türdichtungen abzutrocknen. So vermeidet man ein erneutes Einfrieren. Ebenfalls empfehlenswert: Die Dichtungen sollte man mit einem speziellen Pflegeprodukt einreiben, dazu eignen sich etwa Silikon, Glycerin, Talkum oder Hirschtalg. Ein Schmierfilm zwischen Dichtung und Türrahmen erschwert das Festfrieren.

Wer im Winter sicher unterwegs sein will, sollte eine entsprechende Ausrüstung im Auto mitführen. Bild: GTÜ

Zugefrorenes Schloss

Ist das Türschloss zugefroren, hilft ein Enteiser-Spray. Diesen hat man am besten griffbereit in der Jacken -oder Handtasche. Gut zu wissen in der Corona-Zeit: Auch handelsübliche Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis sind dafür geeignet. Nutzt man einen klassischen Schlüssel zum Öffnen des Schlosses, kann man ihn vorsichtig mit einem Feuerzeug erwärmen. Den warmen Schlüssel steckt man langsam ins Schloss und versucht, ihn vorsichtig zu drehen. Vorbeugen kann man, indem man rechtzeitig die Türschlösser mit einem Grafitspray oder geeigneten Öl behandelt. So kann sich kein Wasser in den Ritzen sammeln, das bei Minusgraden gefriert.

Vereiste Scheiben

Sind die Scheiben mit einer Eisschicht überzogen, helfen nur Geduld, Kraft und Enteiser-Spray. Keinesfalls sollte man heisses Wasser über die Scheiben giessen. Der plötzliche Temperaturanstieg könnte die Scheiben zum Bersten bringen. Übrigens: Vor dem Losfahren müssen alle Scheiben von Schnee und Eis befreit sein, sonst riskiert man eine Busse. Wer draussen parkieren muss und keine Standheizung im Auto hat, schützt die Scheiben am besten mit Frostschutzfolien.

Bevor man losfahren kann, müssen alle Scheiben von Schnee und Eis befreit werden, sonst droht eine Busse. Bild: Ford

Frostschutzmittel überprüfen

Da im Winter während der Fahrt die Windschutzscheibe schnell und oft verschmutzt wird, müssen regelmässig der Stand des Wischwassers sowie der Frostschutz darin überprüft und gegebenenfalls erhöht werden. Die Scheibenwaschanlage kann bei Minusgraden zufrieren und funktioniert dann nicht mehr, ein Schutz bis minus 25 Grad ist empfehlenswert. Wer keinen Scheibenreiniger mit integriertem Frostschutz verwendet, sollte beim Befüllen zuerst den Frostschutz und dann das Wischwasser einfüllen. In beiden Fällen gilt: nach dem Befüllen die Scheibenwaschanlage mehrfach betätigen. So lässt sich vermeiden, dass Reste des alten Sommerreinigers in den Leitungen und Düsen einfrieren. (SP-X)