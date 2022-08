Restaurantkritik: Spitz, Zürich – Heisst Spitzenlage auch Spitzenküche? Das Lokal liegt gleich neben dem Landesmuseum. Wir haben auf der sommerlichen Terrasse Platz genommen – und fanden: so lala. Daniel Böniger

Sogar Hunde lieben die Terrasse des Restaurant Spitz gleich beim Landesmuseum in Zürich. Foto: Doris Fanconi

Im Spitz wird ganz vieles richtig gemacht. Dem Hund unterm Nebentisch wird sogleich ein Napf mit Wasser hingestellt. Und seinem Herrchen zum appetitanregenden Cocktail aus Pineau Charentais und Sherry («Pineau & Fino») noch warmes Brot mit aufgeschlagener Butter gereicht. Der Service ist locker, aber alles andere als fahrig. Und auf der Speisekarte stehen so tolle Kombinationen wie etwa ein leicht angebratener, innen noch roher Swiss-Alpine-Lachs mit gelben Tomaten, eingelegten Radiesli und Chili-Creme. Die auf Tomatenwasser und Agar-Agar basierende, klare Emulsion gibt dem Ganzen eine kraftvolle Frische.

Das Beste am Lokal gleich beim Schweizer Landesmuseum? Es ist – wie das Museum – vom Zürcher Hauptbahnhof aus in nicht mal drei Minuten zu erreichen. Eine gepflegte und grosszügige Terrasse mit geschätzt 80 Plätzen hat um 18 Uhr sogar noch freie Tischchen für spontane Besucherinnen und Besucher parat. Da stellt man sich unweigerlich die Frage, wieso das Lokal denn in der Stadt nicht als Geheimtipp gehandelt wird.

Schweizer Lachsfilet mit Tomatenemulsion als «Säurekick». Foto: Daniel Böniger

Leider werden nicht alle Anforderungen erfüllt, die man halt an ein Restaurant hat, das sich jüngst im «Gault Millau» von 13 auf 14 Punkte steigern konnte. Der wunderbare gegrillte Lattich mit Verjus-Mayo, Belper Knolle und Rauchpaprika (eine moderne und fleischlose Version des Caesar Salad) kommt leider unter die dickliche Sauce zu liegen, was nicht allzu appetitlich wirkt. Wie viel besser sähe die Vorspeise aus, wenn der Salat umgekehrt auf der Sauce liegen würde? Auch die eigentlich passenden Weintrauben obendrauf könnte man, zwecks besserer Portionierung auf der Gabel, halbieren.

Von einem Lokal, das Weinkompetenz ausstrahlen möchte, müsste auch der günstigste Rote besser ausgewählt sein.

Der angebotene deutsche Rotwein aus Portugieser und Dornfelder Trauben, fast 10 Franken das Glas, ist leider aromatisch platt und hat wenig Länge. Von einem Lokal, das Weinkompetenz ausstrahlen möchte (dafür sprechen die sonstigen Positionen auf der Karte), müsste auch der günstigste Rote besser ausgewählt sein. Oder war er zu lange schon offen?

Es fehlt an Detailliebe

Zugegeben, es sind durchs Band kleine Details, die hier moniert werden – die man in ihrer Häufung aber nicht übersehen mag: Nehmen wir die saftige Perlhuhnbrust vom Alpstein. Der hausgemachte Jus dazu ist etwas gar bitter geraten – offensichtlich wurde da beim Ansetzen das Gemüse zu dunkel angeröstet. Schade, denn der wilde Blumenkohl und die frittierten Kartoffelkugeln schmecken – anders als der unnötige Sommertrüffel – als Beilage wirklich, wirklich gut.

Oder das Ribeye-Steak mit Süsskartoffeln und Broccoli: Das Fleisch ist von gutem Geschmack, aber leider zu wenig scharf angebraten worden. Es fehlt an Röstnoten, sprich Detailliebe. Diese Hauptgänge kosten um die 50 Franken, sodass man zu zweit (auch wenn man keine ganze Flasche Wein bestellt) schnell mal 230 Franken auf der Rechnung hat. Gut hats da der Hund: Er musste das Portemonnaie natürlich nicht zücken.



Gutes Fleisch, aber zu wenig Röstnoten: Ribeye-Steak à la Spitz. Foto: Daniel Böniger

Daniel Böniger ist Redaktor im Ressort Leben. Seit über 20 Jahren liegt sein journalistischer Fokus vor allem auf kulinarischen Themen. Dazu gehören für ihn gesunde Ernährung und Foodtrends ebenso wie ein gutes Glas Wein zum Sterne-Mehrgänger. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.