Komitee fürs Zürcher Energiegesetz – Heizungsoffensive lohnt sich auch für Zürcher Wirtschaft Das neue Energiegesetz wäre nicht nur klimapolitisch ein Quantensprung, sagen die Befürworter von links bis rechts. Auch das lokale Gewerbe würde profitieren. Marius Huber

Ausser der SVP ziehen alle am gleichen Strick: Philipp Kutter (CVP), Rosmarie Joss (SP), Christian Schucan (FDP), Nicola Forster (GLP), Thomas Forrer (Grüne) und der Wärmetechnik-Unternehmer Christian Hunziker. Foto: hub

An der Klimakonferenz in Glasgow geht es darum, wie das 1,5-Grad-Ziel noch zu schaffen ist, und im Kanton Zürich geht es in kleinem Massstab gerade ums Gleiche: Das neue Energiegesetz soll das Ende der Öl- und Gasheizungen besiegeln. Wenn die Stimmberechtigten am 28. November Ja stimmen, wäre dies «der bislang grösste kantonale Beitrag zum Klimaschutz in der Schweiz», wie der Grüne Kantonsrat Thomas Forrer am Donnerstag an einer Medienkonferenz des Pro-Komitees sagte. Volle 40 Prozent des gesamten Zürcher CO2-Ausstosses würden bis 2040 fast komplett verschwinden.