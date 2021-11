Armee- und Kriegsdenkmäler – Totenkult nach Schweizerart

Zeugnisse Schweizer Geschichte – Helden, Opfer, fremde Truppen – wie wir ein Land von Denkmälern wurden Das Verteidigungsdepartement hat erstmals ein Inventar von Armee- und Kriegsdenkmälern erstellt. Es sind viel mehr, als man annehmen könnte. Was sagen sie über die Schweiz aus? Alan Cassidy

Historikerin Fabienne Meyer hat 900 Schweizer Denkmäler für Soldaten und Schlachten erforscht. Foto: Ela Çelik

Die Schweiz ist, trotz ihrer Geschichte, ein Land der Armee- und Kriegsdenkmäler. Die Denkmäler sehen bloss anders aus als anderswo. Es sind keine Kolosse aus Marmor oder Beton, die ein Stadtzentrum dominieren, so wie in Rom, Wien oder Washington, sondern Gedenksteine, Stelen, Wandbilder, Tafeln oder Inschriften. Man findet sie auf Friedhöfen und Bergen, an Hausfassaden und Feldrändern. Oft bleiben sie unbeachtet.

Rund 900 solcher Denkmäler gibt es in der Schweiz. Die Armee hat sie nun erstmals in einem Inventar zusammengetragen. Seit kurzem kann man sich auf der Website des Bundes durch die einzelnen Denkmäler klicken. Oder man besucht sie gleich vor Ort, am besten mit der Historikerin Fabienne Meyer. Sie forschte zuerst zu der Entstehung von Holocaustdenkmälern in der Schweiz. Seit 2016 arbeitet sie im Verteidigungsdepartement, wo sie im Armeestab politische Geschäfte betreut. Daneben baute die 33-Jährige als Projektleiterin das Inventar für Armee- und Kriegsdenkmäler auf.