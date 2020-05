Süsse Früchte aus Winkel – Helfende Hände schaffen es zu frühreifen Erdbeeren Der Frühling meint es gut mit der Königin der Früchte. Die Erdbeeren sind früh dran und die Erntehelfer trotz Corona im richtigen Moment angereist. Daniela Schenker

Tobias Isler, Gottfried Isler, Naomi Oliel Isler (von links) freuen sich über den viel versprechenden Saisonstart. Francisco Carrascosa

Blickt man auf das riesige Feld mit den vielen verführerisch roten Früchten, mag man kaum glauben, dass Landwirt Gottfried Isler wegen seiner Erdbeeren in den vergangenen Wochen ein paar schlafarme Nächte durchstehen musste. Zwar meinte es die Natur – abgesehen von einer etwas ausgeprägten Trockenperiode – bis heute gut mit seinen Kulturen. Entsprechend sattrot leuchten viele Früchte bereits aus dem schützenden Stroh hervor. Sorgen bereitete dem Winkler Landwirt dieses Jahr vielmehr der Gedanke an die Ernte. Lange war nicht klar, wann und ob seine Erntehelfer einreisen können. «Die meisten kommen seit Jahren aus Polen und Rumänien.» Würde es ihm gehen wie den Spargelbauern, deren Helfer es wegen der Corona-Krise oft nicht rechtzeitig in die Schweiz schafften?