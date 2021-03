Friedhof Schöfflisdorf – Helikopter entfernt 12 Ahornbäume innerhalb von 20 Minuten Ohne Zwischenfall transportiert der Helikopterpilot in Zusammenarbeit mit Forstwarten am Boden zwölf Bäume von der Nordseite des Friedhofs weg. Barbara Gasser

Der Helikopter fliegt die Bäume am Stück vom Friedhof auf das daneben liegende Feld. Foto: Francisco Carrascosa

Das Team der Rotex Helicopter AG ist gut eingespielt. Alle Beteiligten leisten in Schöfflisdorf Präzisionsarbeit. Nach der Lagebesprechung zusammen mit den Mitarbeitern des Forstreviers Oberes Wehntal weiss jeder, was er zu tun hat. Die Rotex-Männer sind für die Vorbereitung der Fällung der zwölf Ahornbäume auf dem Friedhof zuständig, jene des Forstreviers für die kurzzeitige Sperrung der Mooswisenstrasse. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind vorgängig per Flugblatt informiert worden.

Traditionelle Entfernung war nicht möglich

Weil die Ahornbäume, die als Waldbäume auf dem Friedhof standortfremd waren, sehr stark gewachsen sind, stimmte der Gemeinderat aufgrund von Empfehlungen von Fachleuten einer Entfernung zu. «Das war auf herkömmliche Art mit Fällen vor Ort nicht möglich», sagt Förster Urs Büchi. Zu gross wären die Schäden an der Bepflanzung in der Umgebung der Bäume gewesen. «Wir überlegten uns den Einsatz eines Krans, mussten diesen Plan aber wieder verwerfen.» Ein schwerer Lastwagen für den Abtransport des Holzes wäre nicht durch das Tor beim Friedhof gekommen, und die Wege hätten Schaden genommen. «Deshalb sind wir auf die Idee mit dem Helikoptereinsatz gekommen.» Der Gemeinderat hat dafür 7100 Franken bewilligt.