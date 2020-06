Super Puma im Tiefflug – Helikopter misst Radioaktivität im Unterland Die Nationale Alarmzentrale vermisst die Radioaktivität um das Kernkraftwerk Beznau. Zur Notfallschutzzone gehören auch einige Zürcher Gemeinden. Anna Bérard

Am 16. Juni überfliegt der Helikopter im Auftrag der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) den Nordwesten des Kantons Zürich und misst die Radioaktivität im Gebiet. Foto: Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs)

Wenn dieser Tage ein Helikopter in tiefem Flug über das Unterland streift, so handelt es sich um Messflüge der Nationalen Alarmzentrale. Dabei wird aus der Luft die Radioaktivität am Boden gemessen.