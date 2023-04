Neues Projekt von Daft-Punk-Star – Helm ab für die Orchestermusik Thomas Bangalter war ein French-House-Pionier ohne Gesicht, ein Electro-Papst hinter Maske und Maschinen. Jetzt bringt er ein Klassikalbum raus. Jakob Biazza

Tanzmusik, hüben wie drüben: Der frühere Popstar Thomas Bangalter macht jetzt Töne fürs Ballett. Foto: Sam Hellmann («The New York Times», Redux, Laif)

Man muss das Ende von Daft Punk also tatsächlich als das lesen, was das Trennungsvideo im Februar 2021 vermuten liess: als Vernichtung. Als Auslöschung, Pulverisierung. «Epilogue» hiess der kurze Film, und er zeigte in acht Minuten, wie zwei Männer in den bekannten Roboter-Outfits der Band durch die Wüste wandelten. Wie sie einander, ja, unmöglich, aber trotzdem: tief und wehmütig in die Visiere blickten, der eine am Rücken des anderen eine Sprengladung scharfschaltete, worauf der dann explodierte. Anschliessend ging die Sonne unter.