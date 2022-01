Sommerreiseziele ab Kloten – Helvetic mit klarem Bikini-Fokus Auch Helvetic Airways setzt für den kommenden Sommer voll und ganz auf die Mittelmeer-Klassiker: Griechenland und «Malle» sind zu haben. Florian Schaer

Die erst zwei Jahre junge HB-AZB macht sich auf den Weg. Die E2-Generation des brasilianischen Embraer-Jets gilt als substanziell wirtschaftlicher als die Vorgängerversionen. Foto: PD

Das Reisen steht für das nunmehr angebrochene Jahr wohl auf der Vorsatz- und Planungsliste so manch einer Unterländer Familie. Gerade auch, weil man in jüngerer Vergangenheit hat darauf verzichten müssen. Mit dieser «Jetzt erst recht»-Idee scheinen auch die Airlines zu kalkulieren, die seit einigen Monaten ihre Flugpläne sukzessive wieder ausbauen. Insbesondere mit Blick auf den kommenden Sommer.

Nach Edelweiss hat auch Helvetic Airways jüngst bekannt gegeben, was Reisehungrige heute für die Zeit zwischen Juli und Oktober buchen können. Wie bereits im vergangenen Sommer legt die Regionalfluggesellschaft den Fokus voll und ganz auf die Mittelmeerbadeferien: Ab Zürich gehts einmal wöchentlich zu den griechischen Destinationen Heraklion, Kos und Kreta, nach Larnaka auf Zypern und nach Antalya in der Türkei. Abgerundet wird das Portfolio dann mit dem Klassiker schlechthin: zweimal wöchentlich nach Palma de Mallorca. Geflogen werden viele Verbindungen auch ab dem Flughafen Bern-Belp. Die Airline stemmt das Angebot zusammen mit Hotelplan Suisse und dem Mallorca-Reiseanbieter Universal. Neben den Ferienflügen bietet Helvetic auch verschiedene Vollcharterverbindungen ab Zürich, Bern und Sitten an.