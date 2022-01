Kein PR-Gugus – Hemdsärmelig – und sympathisch

Die Glatt soll aufgewertet werden. Wie, zeigt ein Video des Kantons. Foto: Leo Wyden

Wer im Journalismus arbeitet, kommt oft mit Marketingfachleuten und PR-Experten in Kontakt. Mit Menschen also, die es verstehen, auch den, Pardon, grössten Mist noch auf Hochglanz zu polieren. Networking-Events, Führungen durch Büroräumlichkeiten: Ist der Journalist vor Ort, präsentiert sich stets eine verdächtig perfekte Welt, in der das besagte Unternehmen mit Sicherheit das Beste ist, das es überhaupt gibt.

Mehr Schein als Sein, lautet fast immer die Devise. Umso erfrischender, dass es auch anders geht. Wie, das hat vergangene Woche ausgerechnet der Kanton Zürich vorgemacht. Zum Bauprojekt «Fil Bleu Glatt» hat der Kanton ein kleines Video hochgeladen, in dem erklärt wird, worum es genau geht. Es ist köstlich. Mediensprecher Wolfgang Bollack und Regierungsrat Martin Neukom spazieren in Dübendorf der Glatt entlang, keiner von beiden fühlt sich offensichtlich so richtig wohl vor der Kamera, das Gespräch über das Projekt verläuft in etwa so ungezwungen wie der Dialog in einem zweitklassigen Laientheater.